Президент Косово звинуватила Росію у дестабілізації ситуації на Балканах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент Косово звинуватила Росію в тому, що вона використовує свого традиційного союзника Сербію для "дестабілізації" Балкан, оскільки Москва протистоїть Заходу в українській кризі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Росія, яка давно підтримує Сербію у її розбіжностях із Заходом, не визнає Косово незалежною державою та блокує її вступ до ООН. Косово, як і Україна, сподівається згодом приєднатися до НАТО та Європейського союзу.
Етнічна албанська більшість Косова проголосила незалежність від Белграда у 2008 році.
Цитата
"Сьогодні Косово, регіон, а також уся земна куля стикаються з небезпеками, спричиненими агресивним курсом Росії", — заявила президент Вьоса Османі у парламенті під час свого виступу з нагоди 14-ї річниці незалежності її країни.
Деталі
Османі додала, що Росія використовує "свого традиційного союзника Сербію для дестабілізації ситуації на Балканах".
Доповнення
Напруженість між Приштиною та Белградом існує через поводження Косова зі 120 тисячами етнічних сербів, які проживають на його території, є серйозною перешкодою – поряд з таким фактором, як повальна корупція – на шляху країни до вступу в НАТО та ЄС.
На переговорах у Кремлі цього тижня з канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент Росії Володимир Путін навів приклад бомбардування НАТО сербських військ під час кризи в Косові у 1999 році як приклад того, що він назвав "агресивною поведінкою Альянсу".
Шольц сказав, що НАТО діяло для запобігання геноциду, маючи на увазі переслідування етнічних албанців у Косові.