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Президент клуба УПЛ предложил провести все матчи чемпионата в Киеве

Киев • УНН

 • 11881 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент ФК "Десна" Владимир Левин направил письмо в Украинскую Премьер-лигу с просьбой проведения всех будущих поединков топ-6 чемпионата в столице страны, сообщает УНН со ссылкой на страницу Левина в Facebook.

Президент клуба УПЛ предложил провести все матчи чемпионата в Киеве

"Мы очень рады, что в борьбе с COVID-19 наметилась положительная динамика, и уже вскоре спортивные клубы могут приступить к тренировкам, а затем и к восстановлению чемпионатов. Но я уверен, что меры все равно нужно очень строго соблюдать, и окончание сезона УПЛ проводить с учетом всех обстоятельств.

Учитывая ограниченное количество времени, игры в условиях три через три, и формат самого турнира, уверены, что матчи должны пройти в одном городе. Мы были бы рады предложить для этого Чернигов, но в нашем городе нет инфраструктуры для шести клубов, также как в Запорожье и Александрии, а вот Киев идеальное для этого место - есть сертифицированные стадионы, достаточно тренировочных баз и полей. И, к тому же, по сути три команды из шести уже находятся в Киеве ("Колос", "Шахтер", "Динамо")", - отметил президент "Десны".

Стоит отметить, что на момент приостановления чемпионата Украины "Десна" занимает 4-ю строчку и отстает от "Динамо" и "Зари" на 3 балла - 43 против 46 очков. Ниже находится "Александрия" (40) и "Колос" (26).

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