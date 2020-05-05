Президент клубу УПЛ запропонував провести всі матчі чемпіонату в Києві

"Ми дуже раді, що в боротьбі з COVID-19 намітилася позитивна динаміка, і вже незабаром спортивні клуби можуть приступити до тренувань, а потім і до відновлення чемпіонатів. Але я впевнений, що запобіжні заходи все одно потрібно дуже строго дотримуватися, і закінчення сезону УПЛ провести з урахуванням всіх обставин.

З огляду на обмежену кількість часу, гри в умовах три через три, і формат самого турніру, впевнені, що матчі повинні пройти в одному місті. Ми були б раді запропонувати для цього Чернігів, але в нашому місті немає інфраструктури для шести клубів, також як в Запоріжжі і Олександрії, а ось Київ ідеальне для цього місце - є сертифіковані стадіони, досить тренувальних баз і полів. І, до того ж, по суті три команди з шести вже знаходяться в Києві ("Колос", "Шахтар", "Динамо")", - наголосив президент "Десни".

Варто відзначити, що на момент призупинення чемпіонату України "Десна" займає 4-ту сходинку і відстає від "Динамо" та "Зорі" на 3 бали – 43 проти 46 очок. Нижче знаходиться "Олександрія" (40) і "Колос" (26).