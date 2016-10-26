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15 марта, 19:03 • 116435 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170454 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140364 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132634 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114122 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106244 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102003 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня подписал указ об отставке правительства республики. Об этом сообщает в среду пресс-служба киргизского лидера, передает УНН.

Согласно указу, "в связи с официальным объявлением об утрате статуса парламентского большинства Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызской Республики коалицией фракций, сформированной на основе коалиционного соглашения между депутатскими фракциями СДПК," Кыргызстан "," Онугуу-Прогресс ", "Ата Мекен" от 2 ноября 2015 ... постановляется считать ушедшим в отставку, правительство Кыргызской Республики, сформированное в соответствии с коалиционным соглашением ".

При этом А.Атамбаев постановил, что нынешние премьер-министр, другие члены правительства, а также руководители административных ведомств Кыргызской Республики продолжат выполнение обязанностей до дня назначения членов нового состава правительства и руководителей административных ведомств.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Напомним, правительство Кыргызстана оказалось на грани отставки после распада коалиции .

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