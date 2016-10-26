Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Согласно указу, "в связи с официальным объявлением об утрате статуса парламентского большинства Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызской Республики коалицией фракций, сформированной на основе коалиционного соглашения между депутатскими фракциями СДПК," Кыргызстан "," Онугуу-Прогресс ", "Ата Мекен" от 2 ноября 2015 ... постановляется считать ушедшим в отставку, правительство Кыргызской Республики, сформированное в соответствии с коалиционным соглашением ".

При этом А.Атамбаев постановил, что нынешние премьер-министр, другие члены правительства, а также руководители административных ведомств Кыргызской Республики продолжат выполнение обязанностей до дня назначения членов нового состава правительства и руководителей административных ведомств.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Напомним, правительство Кыргызстана оказалось на грани отставки после распада коалиции .