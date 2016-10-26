Президент Киргизстану відправив уряд у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв сьогодні підписав указ про відставку уряду республіки. Про це повідомляє в середу прес-служба киргизького лідера, передає УНН.
Згідно з указом, "у зв’язку з офіційним оголошенням про втрату статусу парламентської більшості Жогорку Кенеша (парламенту - ред.) Киргизької Республіки коаліцією фракцій, сформованої на основі коаліційної угоди між депутатськими фракціями СДПК, “Киргизстан”, “Онугуу-Прогрес”, “Ата Мекен” від 2 листопада 2015 року... постановляється вважати таким, що пішов у відставку, уряд Киргизької Республіки, сформований відповідно до коаліційної угоди".
При цьому А.Атамбаєв постановив, що нинішні прем’єр-міністр, інші члени уряду, а також керівники адміністративних відомств Киргизької Республіки продовжать виконання обов’язків до дня призначення членів нового складу уряду та керівників адміністративних відомств.
Указ набирає чинності з моменту підписання.
Нагадаємо, уряд Киргизстану опинився на межі відставки після розпаду коаліції.