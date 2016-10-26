Президент Киргизстану відправив уряд у відставку

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 2572 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 8632 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 16419 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 34736 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 63761 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 77033 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145680 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206890 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193478 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213133 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
61 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 11208 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 12179 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 6882 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 8964 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 12181 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 3764 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 16412 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 491503 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 325068 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 386972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 182 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127407 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186773 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129319 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163823 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Президент Киргизстану відправив уряд у відставку

Президент Киргизстану відправив уряд у відставку

Київ • УНН

 • 11215 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв сьогодні підписав указ про відставку уряду республіки. Про це повідомляє в середу прес-служба киргизького лідера, передає УНН.

Згідно з указом, "у зв’язку з офіційним оголошенням про втрату статусу парламентської більшості Жогорку Кенеша (парламенту - ред.) Киргизької Республіки коаліцією фракцій, сформованої на основі коаліційної угоди між депутатськими фракціями СДПК, “Киргизстан”, “Онугуу-Прогрес”, “Ата Мекен” від 2 листопада 2015 року... постановляється вважати таким, що пішов у відставку, уряд Киргизької Республіки, сформований відповідно до коаліційної угоди".

При цьому А.Атамбаєв постановив, що нинішні прем’єр-міністр, інші члени уряду, а також керівники адміністративних відомств Киргизької Республіки продовжать виконання обов’язків до дня призначення членів нового складу уряду та керівників адміністративних відомств.

Указ набирає чинності з моменту підписання.

Нагадаємо, уряд Киргизстану опинився на межі відставки після розпаду коаліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40