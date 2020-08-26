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Президент Кипра призвал генсека ООН не допустить открытия Турцией оккупированного курорта Вароша

Киев • УНН

 • 24064 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис призвал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша лично вмешаться в ситуацию вокруг угроз Анкары открыть в нарушение резолюций СБ ООН для бизнеса и туристов курортную часть кипрского города Фамагуста Варошу. Об этом сообщил официальный представитель правительства островного государства Кириакос Кушос после состоявшегося во вторник телефонного разговора Анастасиадиса с Гутерришем, передает УНН со ссылкой на Cyprus Mail.

Президент Кипра призвал генсека ООН не допустить открытия Турцией оккупированного курорта Вароша

“Президент призвал к вмешательству генерального секретаря и повторил свое предложение сформировать двухобщинный комитет для того, чтобы провести исследование (возможности) реконструкции города и возвращения законных жителей закрытого города”, — сказал Кушос.

По его словам, Анастасиадис изложил Гутерришу те негативные последствия, которыми чревато одностороннее открытие Вароши и совершаемые турецкими кораблями буровые работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр. По утверждению главы островного государства, эти действия являются четкими сигналами, свидетельствующими о том, что Анкара намерена отказаться от согласованных основ для решения кипрской проблемы.

Кушос подчеркнул, что действия Турции находятся в полном противоречии с определяющими статус Вароши резолюциями СБ ООН и “негативно скажутся на любых усилиях по возобновлению переговоров (по кипрскому урегулированию) с того места, на котором они остановились в Кран-Монтане”. На этом швейцарском курорте в 2017 году проводился последний раунд данных переговоров, который завершился безрезультатно.

Справка: Фамагуста была покинута греками-киприотами во время оккупации северной части Кипра турецкими войсками в 1974 году. 26 тысячам представителей греческой общины города, которые составляли явное большинство его жителей, было велено в течение суток покинуть Фамагусту и лишь с теми вещами, которые они могли унести с собой. Но если жизнь в большей части города далее поддерживали оставшиеся там турки-киприоты, а также переселенцы из Турции, то район Вароша, расположенный к югу от основной части Фамагусты, окончательно опустел, номинально попав в буферную зону ООН, но де-факто оказавшись под контролем турецких войск.

В текущем и прошлом годах Анкара, а также отдельные представители турко-кипрского руководства уже подтверждали свое намерение открыть Варошу для туристов и жителей северной части Кипра. В нынешнем месяце глава МИД самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Кудрет Озерсай заявил, что это открытие может состояться уже в предстоящем октябре. Такой подход вызывает у официальной Никосии жесткое раздражение, поскольку планы Турции противоречат резолюции Совета Безопасности ООН номер 550 от 1984 года. В этом документе говорится, что Совбез “считает попытки заселить любую часть Вароши лицами, не являющимися ее жителями, недопустимыми и призывает передать этот район под управление Организации Объединенных Наций”.

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