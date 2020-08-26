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Президент Кіпру закликав генсека ООН не допустити відкриття Туреччиною окупованого курорту Вароша

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс закликав генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша особисто втрутитися в ситуацію навколо погроз Анкари відкрити в порушення резолюцій РБ ООН для бізнесу і туристів курортну частину кіпрського міста Фамагуста Варошу. Про це повідомив офіційний представник уряду острівної держави Кіріакос Кушос після телефонної розмови Анастасіадіса з Гутеррішем, що відбулася у вівторок, передає УНН з посиланням на Cyprus Mail.

Президент Кіпру закликав генсека ООН не допустити відкриття Туреччиною окупованого курорту Вароша

“Президент закликав до втручання генерального секретаря і повторив свою пропозицію сформувати двогромадський комітет для того, щоб провести дослідження (можливості) реконструкції міста і повернення законних жителів закритого міста”, — сказав Кушос.

За його словами, Анастасіадіс виклав Гутеррішу ті негативні наслідки, якими загрожує одностороннє відкриття Вароші і бурові роботи у виключній економічній зоні Республіки Кіпр, які здійснюються турецькими кораблями. За твердженням глави острівної держави, ці дії є чіткими сигналами, що свідчать про те, що Анкара має намір відмовитися від узгоджених засад для вирішення кіпрської проблеми.

Кушос підкреслив, що дії Туреччини знаходяться в повному протиріччі з визначальними статус Вароші резолюціями РБ ООН і “негативно позначаться на будь-яких зусиллях по відновленню переговорів (з кіпрського врегулювання) з того місця, на якому вони зупинилися в Кран-Монтані”. На цьому швейцарському курорті в 2017 році проводився останній раунд цих переговорів, який завершився безрезультатно.

Довідка: Фамагуста була покинута греками-кіпріотами під час окупації північної частини Кіпру турецькими військами в 1974 році. 26 тисячам представників грецької громади міста, які складали явну більшість його жителів, було велено протягом доби покинути Фамагусту і лише з тими речами, які вони могли забрати з собою. Але якщо життя в більшій частині міста далі підтримували турки-кіпріоти, які залишилися там, а також переселенці з Туреччини, то район Вароша, розташований на південь від основної частини Фамагусти, остаточно спорожнів, номінально потрапивши в буферну зону ООН, але де-факто опинившись під контролем турецьких військ.

У поточному і минулому роках Анкара, а також окремі представники турецько-кіпрського керівництва вже підтверджували свій намір відкрити Варошу для туристів і жителів північної частини Кіпру. У нинішньому місяці глава МЗС самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру (ТРПК) Кудрет Озерсай заявив, що це відкриття може відбутися вже в майбутньому жовтні. Такий підхід викликає у офіційної Нікосії жорстке роздратування, оскільки плани Туреччини суперечать резолюції Ради Безпеки ООН номер 550 від 1984 року. У цьому документі йдеться про те, що Радбез “вважає спроби заселити будь-яку частину Вароші особами, які не є її жителями, неприпустимими і закликає передати цей район під управління Організації Об’єднаних Націй”.

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