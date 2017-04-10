Президент хочет лично услышать от В.Гонтаревой аргументы относительно ее увольнения - И.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и услышать от нее аргументы относительно ее увольнения. Об этом сказала сегодня представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко по итогам встречи фракции БПП с главой государства, передает корреспондент УНН. Президент хочет лично услышать от В.Гонтаревой аргументы относительно ее увольнения - И.Луценко
"Конечно, он (Президент Украины - ред.) встретится с Валерией Гонтаревой. Он обсудит с ней вопросы ее отставки. И в случае, если ее аргументы будут для него приемлемыми, если не удастся найти другого консенсуса, то было проговорено с фракцией о том, что он проведет обязательно консультации относительно кандидатур, которые могут рассматриваться в должность, в случае если Валерия Гонтарева уйдет из должности главы Национального банка", - сказала И.Луценко.
Она уточнила, что на встрече с Президентом не звучали фамилии возможных кандидатур на должность главы Нацбанка.
"Фамилий не прозвучало. Из-за того, что Президент не встретился с Валерией Гонтаревой, обсуждения ее заявления не произошло", - отметила представитель Президента в ВР.
"Не знаю, попытается ли он ее уговорить (остаться на посту главы НБУ - ред.), но он хочет услышать аргументы Валерии Гонтаревой", - сообщила она.
И.Луценко добавила, что Президент высоко оценил работу Валерии Гонтаревой в должности главы Нацбанка.
Как сообщал УНН, Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.