Президент хочет лично услышать от В.Гонтаревой аргументы относительно ее увольнения - И.Луценко

"Конечно, он (Президент Украины - ред.) встретится с Валерией Гонтаревой. Он обсудит с ней вопросы ее отставки. И в случае, если ее аргументы будут для него приемлемыми, если не удастся найти другого консенсуса, то было проговорено с фракцией о том, что он проведет обязательно консультации относительно кандидатур, которые могут рассматриваться в должность, в случае если Валерия Гонтарева уйдет из должности главы Национального банка", - сказала И.Луценко.

Она уточнила, что на встрече с Президентом не звучали фамилии возможных кандидатур на должность главы Нацбанка.

"Фамилий не прозвучало. Из-за того, что Президент не встретился с Валерией Гонтаревой, обсуждения ее заявления не произошло", - отметила представитель Президента в ВР.

"Не знаю, попытается ли он ее уговорить (остаться на посту главы НБУ - ред.), но он хочет услышать аргументы Валерии Гонтаревой", - сообщила она.

И.Луценко добавила, что Президент высоко оценил работу Валерии Гонтаревой в должности главы Нацбанка.

Как сообщал УНН, Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.