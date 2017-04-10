Президент хочет лично услышать от В.Гонтаревой аргументы относительно ее увольнения - И.Луценко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61942 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107326 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164860 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121021 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119327 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105232 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107289 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103750 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156627 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент хочет лично услышать от В.Гонтаревой аргументы относительно ее увольнения - И.Луценко

Президент хочет лично услышать от В.Гонтаревой аргументы относительно ее увольнения - И.Луценко

Киев  •  УНН

 • 14410 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и услышать от нее аргументы относительно ее увольнения. Об этом сказала сегодня представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко по итогам встречи фракции БПП с главой государства, передает корреспондент УНН. Президент хочет лично услышать от В.Гонтаревой аргументы относительно ее увольнения - И.Луценко

"Конечно, он (Президент Украины - ред.) встретится с Валерией Гонтаревой. Он обсудит с ней вопросы ее отставки. И в случае, если ее аргументы будут для него приемлемыми, если не удастся найти другого консенсуса, то было проговорено с фракцией о том, что он проведет обязательно консультации относительно кандидатур, которые могут рассматриваться в должность, в случае если Валерия Гонтарева уйдет из должности главы Национального банка", - сказала И.Луценко.

Она уточнила, что на встрече с Президентом не звучали фамилии возможных кандидатур на должность главы Нацбанка.

"Фамилий не прозвучало. Из-за того, что Президент не встретился с Валерией Гонтаревой, обсуждения ее заявления не произошло", - отметила представитель Президента в ВР.

"Не знаю, попытается ли он ее уговорить (остаться на посту главы НБУ - ред.), но он хочет услышать аргументы Валерии Гонтаревой", - сообщила она.

И.Луценко добавила, что Президент высоко оценил работу Валерии Гонтаревой в должности главы Нацбанка.

Как сообщал УНН, Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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