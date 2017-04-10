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Президент хоче особисто почути від В.Гонтаревої аргументи щодо звільнення – І.Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко планує зустрітися з головою Національного банку України Валерією Гонтаревою і почути від неї аргументи щодо її звільнення. Про це сказала сьогодні представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко за підсумками зустрічі фракції БПП з Главою держави, передає кореспондент УНН.

“Звичайно, він (Президент України — ред.) зустрінеться з Валерією Гонтаревою. Він обговорить з нею питання її відставки. І в разі, якщо її аргументи будуть для нього прийнятними, якщо не вдасться знайти іншого консенсусу, то було проговорено з фракцією про те, що він проведе обов’язково консультації стосовно кандидатур, які можуть розглядатися на посаду, в разі якщо Валерія Гонтарева піти з посади голови Національного банку”, — сказала І.Луценко.

Вона уточнила, що на зустрічі з Президентом не звучали прізвища можливих кандидатур на посаду голови Нацбанку.

“Прізвища не прозвучало. Тому що Президент не зустрівся з Валерією Гонтаревою, обговорення її заяви не відбулося”, — зазначила представник Президента у ВР.

“Не знаю, чи він спробує її вмовити (залишитися на посаді голови НБУ — ред.), але він хоче почути аргументи Валерії Гонтаревої”, — повідомила вона.

І.Луценко додала, що Президент високо оцінив роботу Валерії Гонтаревої на посаді голови Нацбанку.

Як повідомляв УНН, Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.

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