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Президент Казахстана Токаев отказался от российского ордена – СМИ

Президент Казахстана Токаев отказался от российского ордена – СМИ

Киев • УНН

 • 521956 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался от российского ордена Александра Невского, потому что "решил не принимать никаких наград до окончания своих президентских полномочий". Об этом сообщает Tengrinews.kz, пишет УНН.

Детали

Так, по данным казахстанского политолога Ербола Едилова, российская сторона предложила наградить Касым-Жомарта Токаева орденом Александра Невского.

"Глава государства поблагодарил за оказанную честь. Однако им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек Президент отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" первой степени", - написал он.

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай в ответ на запрос Tengrinews.kz подтвердил данную информацию.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков опроверг информацию об отказе Токаева от ордена Александра Невского. Как утверждает песков изданию "Подъём", награждения и не планировалось. "Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", – сказал песков.

Дополнение

Касим-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан считает так называемые «днр» и «лнр» квазидержавами.

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