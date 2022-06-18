Президент Казахстану Токаєв відмовився від російського ордена - ЗМІ

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Так, за даними казахстанського політолога Єрбола Єдилова, російська сторона запропонувала нагородити Касим-Жомарта Токаєва орденом Олександра Невського.

"Глава держави подякував за надану честь. Проте ним було ухвалено рішення до завершення його президентських повноважень не приймати ні вітчизняні, ні закордонні нагороди. З цієї ж причини під час нещодавнього візиту до Бішкека Президент відмовився від найвищого киргизького ордена "Манас" першого ступеня", – написав він.

Прессекретар Касим-Жомарта Токаєва Руслан Желдібай у відповідь на запит Tengrinews.kz підтвердив цю інформацію.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков при цьому спростував інформацію про відмову Токаєва від ордена Олександра Невського. Як стверджує пєсков виданню "Подъем", нагородження і не планувалося. "Я не знаю, звідки ця інформація, бо жодного нагородження й не планувалося. У планах такого не було", – сказав пєсков.

Доповнення

Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан вважає так звані «днр» та «лнр» квазідержавами.