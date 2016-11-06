Президент Ирана выступил в защиту свободы прессы в стране

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Иранский президент Хасан Роухани инициирует законодательные изменения, которые должны снизить вероятность судебных исков против журналистов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Отбор ручек у журналистов и их голоса через абсурдные обвинения не принесет нам ничего", - сказал Х.Роухани.

Также он заявил, что журналисты не должны становиться жертвами безосновательной цензуры. Именно поэтому президент Ирана выступил за законодательные изменения в стране, целью которых должна стать меньшая вероятность судебных исков против журналистов.

По словам Роухани, правительство работает над законодательством, которое позволит создать специальную комиссию, которая будет оценивать поведение журналистов и поможет не доводить такие дела до суда.

Отметим, что закон о журналистской деятельности в Иране является достаточно запутанным и позволяет преследовать журналистов под предлогом обеспечения национальной безопасности. Иранские средства массовой информации на протяжении многих лет призывают к изменению закона о печати.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама принял решение в очередной раз продлить режим односторонних американских санкций в отношении Ирана .

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