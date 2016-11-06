Президент Ірану виступив на захист свободи преси в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Іранський президент Хасан Роухані ініціює законодавчі зміни, які повинні знизити ймовірність судових позовів проти журналістів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Відбирання ручок у журналістів та їхнього голосу через абсурдні звинувачення не принесе нам нічого”, — сказав Х.Роухані.
Також він заявив, що журналісти не повинні ставати жертвами безпідставної цензури. Саме тому президент Ірану виступив за законодавчі зміни в країні, метою яких має стати нижча ймовірність судових позовів проти журналістів.
За словами Роухані, уряд працює над законодавством, яке дозволить створити спеціальну комісію, що оцінюватиме поведінку журналістів та допоможе не доводити такі справи до суду.
Зазначимо, що закон щодо журналістської діяльності в Ірані є досить заплутаним і дозволяє переслідувати журналістів під приводом забезпечення національної безпеки. Іранські засоби масової інформації протягом багатьох років закликають до зміни закону про пресу.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама прийняв рішення вкотре продовжити режим односторонніх американських санкцій відносно Ірану.