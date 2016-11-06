Президент Ирана назначил вице-президентом женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Ирана Хассан Роугани назначил Захру Ахмадипур новым вице-президентом, министром туризма и культурного наследия страны. Об этом говорится в заявлении Х.Роугани 5 ноября, где он указал, что З.Ахмадипур стала третьей женщиной в его кабинете, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что З.Ахмадипур - доцент кафедры географии в одном из университетов Ирана, ранее была чиновником среднего звена в МВД страны.
Совмещать обязанности вице-президента Ирана З.Ахмадипур будет с работой на должности министра туризма и культурного наследия, так как предшественник Масуд Солтанифар 1 ноября был утвержден в должности министра по делам молодежи и спорта.
Кадровые изменения в кабинете Х.Роугани произошли за несколько месяцев до планируемых на май президентских выборов, на которых, как ожидается, Х.Роугани будет добиваться своего переизбрания на второй и последний срок.
Как сообщал УНН, в 2013 году впервые в истории вице-президентом Ирана стала женщина.