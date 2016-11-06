Президент Ірану призначив віце–президентом жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Ірану Хассан Роугані призначив Захру Ахмадіпур новим віце-президентом, міністром туризму і охорони культурної спадщини країни. Про це йдеться в заяві Роугані 5 листопада, де він вказав, що Ахмадіпур стала третьою жінкою в його кабінеті, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що З. Ахмадіпур – доцент кафедри географії в одному з університетів Ірану, раніше була чиновником середньої ланки в МВС країни.
Поєднувати обов’язки віце-президента Ірану Ахмадіпур буде з роботою на посаді міністра туризму і охорони культурної спадщини, тому що попередника Масуда Солтаніфара 1 листопада було затверджено на посаді міністра у справах молоді і спорту.
Кадрові зміни в кабінеті Роугані відбулися за кілька місяців до планованих на травень президентських виборів, на яких, як очікується, Роугані домагатиметься свого переобрання на другий і останній термін.
Як повідомляв УНН, у 2013 році вперше в історії віце-президентом Ірану стала жінка.