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5 марта, 17:33 • 112558 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 130062 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Президент Ирана подписал закон о внесении Пентагона в список террористических организаций

Президент Ирана подписал закон о внесении Пентагона в список террористических организаций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Ирана Рухани подписал закон, вносящий в список террористических организаций Пентагон и Вооруженные силы США, передает УНН со ссылкой на агентство Tasnim.

Соответствующие поправки были ранее единогласно одобрены парламентом Ирана после того, как 3 января в результате американского ракетного удара в Багдаде был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции “Аль-Кудс” генерал Касем Сулеймани.

В поправке, принятой парламентом, также указывалось, что террористами также должны считаться все лица, причастные к убийству Сулеймани.

Поправки, относящие Пентагон и Вооруженные силы США к террористическим организациями, вносятся в иранский закон о “Контрмерах в отношении США”. Ранее статус террористической организации по этому закону был присвоен Центральному командованию вооруженных сил США.

США ранее признали террористической организацией Корпус стражей иранской революции. Также американские санкции действуют в отношении отдельных руководителей в отношении физических и юридических лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

Как писал УНН, в парламенте Ирана заявили, что сбитый Украинский самолет не омрачает заслуги КСИР перед страной.

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