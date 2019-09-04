Президент Ирана дал Европе два месяца на спасение ядерной сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что его страна может сделать "важный шаг" по отказу от своих обязательств по ядерной угодовю с мировыми державами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В то же время он указал, что Тегеран даст Европе еще два месяца, чтобы спасти соглашение, поскольку вряд ли стороны достигнут договоренности "сегодня или завтра".
На заседании правительства 4 сентября Роугани также заявил, что Иран объявит "третий шаг" по сокращению обязательств и таким образом активизирует ядерную деятельность. Он сказал, что этот шаг "будет чрезвычайные последствия".
Сообщение из Тегерана поступают на фоне последних переговоров между Ираном, Францией и Россией по сохранению договора 2015 года, от которого президент США Дональд Трамп отказался в прошлом году.
Напомним, Франция готова предложить Ирану кредитную линию на 15 млрд долларов до конца года, зато Тегеран должен гарантировать соблюдение условий соглашения до конца года.