Франція пропонує Ірану кредит в обмін на дотримання ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Париж запропонував Тегерану відкрити кредитну лінію під поставки нафти. Для отримання коштів влада Ірану повинна погодитися на дотримання ядерної угоди, заявив у вівторок, 3 вересня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Співрозмовники агенції на умовах анонімності повідомили, що йдеться про кредитну лінію обсягом 15 мільярдів євро, однак офіційного підтвердження цієї суми поки немає.
Ще однією умовою, окрім дотримання умов укладеної в 2015 році ядерної угоди, є готовність Ірану брати участь у переговорах щодо безпеки на Близькому Сході, додав Ле Дріан.
Нагадаємо, напередодні іранська делегація в Парижі обговорювала можливість надання позики з представниками уряду Франції.