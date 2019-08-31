Дипломати країн ЄС підтримують пропозицію дозволити Ірану продавати частину нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Дипломати країн Євросоюзу підтримують пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона дозволити Ірану продавати деякі обсяги нафти в обмін на ряд серйозних зобов’язань. Про це повідомила в п’ятницю газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.
Як зазначає видання, мова йде про план, який Макрон виклав президенту США Дональда Трампа на зустрічі під час саміту Групи семи (G7) в Біарріце. Даний комплекс заходів також обговорювали на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС в Гельсінкі. Які саме європейські країни висловилися на його підтримку, в публікації не уточнюється.
За відомостями видання, розглядалася можливість дозволити Ірану продавати близько 700 тис. барелів нафти на добу, а також надати Тегерану кредит в розмірі близько 15 млрд доларів. Як випливає з матеріалу, за це від Ірану можуть зажадати в повній мірі дотримуватися всіх умов угоди по атому, а також, можливо, взяти на себе і якісь інші зобов’язання.
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У публікації наголошується, що міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав пропозиції Макрона продуктивними. Як констатує видання, поки немає ясності щодо того, якій позиції дотримуватиметься Трамп. За відомостями видання, адміністрація президента США не заявляла, що виступає проти пропозицій Макрона. Разом з тим в матеріалі наголошується, що помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон виступає категорично проти будь-якого послаблення санкцій проти Ірану.
Раніше Франція оцінила переговори з Іраном як позитивні.