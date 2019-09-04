Франция предлагает Ирану кредит в обмен на соблюдение ядерной сделки

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112512 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123228 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114753 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120697 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125707 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151105 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150682 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140708 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195538 просмотра

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Актуальное
Франция предлагает Ирану кредит в обмен на соблюдение ядерной сделки

Франция предлагает Ирану кредит в обмен на соблюдение ядерной сделки

Киев  •  УНН

 • 10022 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Париж предложил Тегерану открыть кредитную линию под поставки нефти. Для получения средств власти Ирана должна согласиться на соблюдение ядерной сделки, заявил во вторник, 3 сентября, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Собеседники агентства на условиях анонимности сообщили, что речь идет о кредитной линии объемом 15 млрд евро, однако официального подтверждения этой суммы пока нет.

Еще одним условием, кроме соблюдения условий заключенного в 2015 году ядерной сделки, готовность Ирана участвовать в переговорах по безопасности на Ближнем Востоке, добавил Ле Дриан.

Напомним, накануне иранская делегация в Париже обсуждала возможность предоставления займа с представителями правительства Франции.

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