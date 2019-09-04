Франция предлагает Ирану кредит в обмен на соблюдение ядерной сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Париж предложил Тегерану открыть кредитную линию под поставки нефти. Для получения средств власти Ирана должна согласиться на соблюдение ядерной сделки, заявил во вторник, 3 сентября, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Собеседники агентства на условиях анонимности сообщили, что речь идет о кредитной линии объемом 15 млрд евро, однако официального подтверждения этой суммы пока нет.
Еще одним условием, кроме соблюдения условий заключенного в 2015 году ядерной сделки, готовность Ирана участвовать в переговорах по безопасности на Ближнем Востоке, добавил Ле Дриан.
Напомним, накануне иранская делегация в Париже обсуждала возможность предоставления займа с представителями правительства Франции.