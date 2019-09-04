Франция предлагает Ирану кредит в обмен на соблюдение ядерной сделки

Собеседники агентства на условиях анонимности сообщили, что речь идет о кредитной линии объемом 15 млрд евро, однако официального подтверждения этой суммы пока нет.

Еще одним условием, кроме соблюдения условий заключенного в 2015 году ядерной сделки, готовность Ирана участвовать в переговорах по безопасности на Ближнем Востоке, добавил Ле Дриан.

Напомним, накануне иранская делегация в Париже обсуждала возможность предоставления займа с представителями правительства Франции.