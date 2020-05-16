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Президент Грузии помиловала лидеров оппозиции

Киев • УНН

 • 15567 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о помиловании бывшего министра обороны, лидера партии "Победила Грузия" Ираклия Окруашвили и бывшего мэра Тбилиси, одного из основателей партии "Европейская Грузия" Гиги Угулавы. Зурабишвили объяснила свое решение интересами государства, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Президент Грузии помиловала лидеров оппозиции

“Объединенная оппозиция Грузии” считала Окруашвили и Угулаву политическими заключенными и настаивала на их немедленном освобождении. В противном случае оппозиционные партии угрожали бойкотировать конституционную реформу по переходу на полностью пропорциональную систему выборов и началом акций протеста, пишет издание.

Западные политики также настаивали на немедленном освобождении оппозиционеров.

Ираклий Окруашвили был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации группового насилия в отношении полицейских во время антиправительственных акций протеста 20 июня 2019 года. Гиги Угулава был приговорен к трем годам тюрьмы, его обвиняли в растрате государственных средств в 2011-2012 годах.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии заявил, что Тбилиси не будет разрывать дипломатические отношения с Киевом из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине.

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