Президент Грузии помиловала лидеров оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о помиловании бывшего министра обороны, лидера партии "Победила Грузия" Ираклия Окруашвили и бывшего мэра Тбилиси, одного из основателей партии "Европейская Грузия" Гиги Угулавы. Зурабишвили объяснила свое решение интересами государства, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
“Объединенная оппозиция Грузии” считала Окруашвили и Угулаву политическими заключенными и настаивала на их немедленном освобождении. В противном случае оппозиционные партии угрожали бойкотировать конституционную реформу по переходу на полностью пропорциональную систему выборов и началом акций протеста, пишет издание.
Западные политики также настаивали на немедленном освобождении оппозиционеров.
Ираклий Окруашвили был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации группового насилия в отношении полицейских во время антиправительственных акций протеста 20 июня 2019 года. Гиги Угулава был приговорен к трем годам тюрьмы, его обвиняли в растрате государственных средств в 2011-2012 годах.
Напомним, ранее премьер-министр Грузии заявил, что Тбилиси не будет разрывать дипломатические отношения с Киевом из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине.