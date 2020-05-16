Президент Грузії помилувала лідерів опозиції

“Об’єднана опозиція Грузії” вважала Окруашвілі і Угулаву політичними в’язнями і наполягала на їх негайному звільнення. В іншому випадку опозиційні партії погрожували бойкотувати конституційну реформу з переходу на повністю пропорційну систему виборів і початком акцій протесту, пише видання.

Західні політики також наполягали на негайному звільненні опозиціонерів.

Іраклій Окруашвілі був засуджений до п’яти років позбавлення волі за звинуваченням в організації групового насильства стосовно поліцейських під час антиурядових акцій протесту 20 червня 2019 року. Гігі Угулава був засуджений до трьох років в’язниці, його звинувачували у розтраті державних коштів в 2011-2012 роках.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Грузії заявив, що Тбілісі не буде розривати дипломатичні відносини з Києвом через призначення Міхеїла Саакашвілі на високу посаду в Україні.