Президент Грузії помилувала лідерів опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі видала указ про помилування колишнього міністра оборони, лідера партії “Перемогла Грузія” Іраклія Окруашвілі і колишнього мера Тбілісі, одного із засновників партії “Європейська Грузія” Гігі Угулави. Зурабішвілі пояснила своє рішення інтересами держави, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
“Об’єднана опозиція Грузії” вважала Окруашвілі і Угулаву політичними в’язнями і наполягала на їх негайному звільнення. В іншому випадку опозиційні партії погрожували бойкотувати конституційну реформу з переходу на повністю пропорційну систему виборів і початком акцій протесту, пише видання.
Західні політики також наполягали на негайному звільненні опозиціонерів.
Іраклій Окруашвілі був засуджений до п’яти років позбавлення волі за звинуваченням в організації групового насильства стосовно поліцейських під час антиурядових акцій протесту 20 червня 2019 року. Гігі Угулава був засуджений до трьох років в’язниці, його звинувачували у розтраті державних коштів в 2011-2012 роках.
Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Грузії заявив, що Тбілісі не буде розривати дипломатичні відносини з Києвом через призначення Міхеїла Саакашвілі на високу посаду в Україні.