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Президент гарантировал Донбассу приоритетную поддержку

Президент гарантировал Донбассу приоритетную поддержку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Донбасс остается моим приоритетом. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Волноваху в Донецкой области, передает УНН.

“Моим приоритетом был, есть, остается и будет Донбасс. И бюджетные расходы, которые мы направляем, чтобы восстанавливать Донбасс, развивать, ремонтировать разрушенное жилье, восстанавливать инфраструктуру: мосты, строить дороги, строить школы, детские сады”, - подчеркнул Порошенко.

Президент также добавил, что начинать опорную школу надо с Волновахи, потому что здесь фантастические люди и дети.

“Волноваха — это символ внимания, которое президент, правительство демонстрируют по отношению к этому городу”, — отметил глава государства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

Украинские Национальные Новости

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