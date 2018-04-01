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Президент гарантував Донбасу пріоритетну підтримку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Донбас залишається моїм пріоритетом. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час візиту до Волновахи у Донецькій області, передає УНН.

“Моїм пріоритетом був, є, залишається і буде Донбас. І бюджетні видатки, які ми спрямовуємо, щоб відновлювати Донбас, розбудовувати, ремонтувати зруйноване житло, відновлювати інфраструктуру: мости, будувати дороги, будувати школи, дитячі садки”, — наголосив Порошенко.

Президент також додав, що починати опорну школу треба з Волновахи, бо тут фантастичні люди і діти.

“Волноваха — це символ уваги, яку президент, уряд демонструють по відношенню до цього міста”, — зауважив глава держави.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 10 квітня здійснить візит до Німеччини для переговорів з канцлером Ангелою Меркель.

Українські Національні Новини

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