Президент Франции не против алкорекламы, потому что сам регулярно пьет вино
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против законов, которые ограничивают рекламу алкогольных напитков, в частности, вина. Об этом он заявил во время встречи с прессой, сообщает France Info, передает УНН.
Макрон заверил, что не позволит поставить вино в один ряд с крепким алкоголем, а также признался, что сам употребляет этот алкогольный напиток дважды в день.
"Я пью вино на обед и во время ужина. Продолжается борьба за здоровье общества, которое страдает от того, что молодые люди все больше напиваются крепким алкоголем или пивом, но в случае с вином это не так", - сказал Макрон.
Он добавил, что пока будет президентом, не будет принято ниодной поправки об усилении законов об ограничении рекламы алкогольных напитков.
Напомним, ранее в защиту рекламы алкоголя в глянце выступила Президент Литвы Далия Грибаускайте.
В Украине тем временем, винная отрасль демонстрирует положительные тенденции развития: появляются новые производства и улучшается качество продукции.
"В Украине постепенно развиваются мелкие производители вина, сортов винограда и комбинаций купажей становится все больше. Украинское вино очень привлекательно по цене, и качество продукции улучшается.
Не стоит забывать также об украинских винах, которые можно отнести к уникальному наследию. Чего только стоит линейка крепленых и десертных вин "Коктебель" - "Мадера", "Мускат", "Кагор", которые завоевали десятки наград на мировых конкурсах", - рассказал директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.