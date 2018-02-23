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Президент Франції не проти алкореклами, бо сам регулярно п'є вино

Президент Франції не проти алкореклами, бо сам регулярно п'є вино

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон висловився проти законів, які обмежують рекламу алкогольних напоїв, зокрема, вина. Про це він заявив під час зустрічі з пресою, повідомляє France Info, передає УНН.

Макрон запевнив, що не дозволить поставити вино в один ряд з міцним алкоголем, а також зізнався, що сам вживає цей алкогольний напій двічі на день.

"Я п’ю вино на обід та під час вечері. Триває боротьба за здоров'я суспільства, яке страждає від того, що молоді люди все більше напиваються міцним алкоголем або пивом, але у випадку з вином це не так", - сказав Макрон.

Він додав, що поки буде президентом, не буде ухвалено жодної поправки про посилення законів щодо обмеження реклами алкогольних напоїв.

Нагадаємо, раніше на захист реклами алкоголю в глянці виступила Президент Литви Далія Грібаускайте.

В Україні тим часом, винна галузь демонструє позитивні тенденції розвитку: з'являються нові виробництва та покращується якість продукції.

"В Україні поступово розвиваються дрібні виробники вина, сортів винограду і комбінацій купажів стає все більше. Українське вино дуже привабливе за ціною, і якість продукції поліпшується.

Не варто забувати також про українські вина, які можна віднести до унікальної спадщини. Чого тільки варта лінійка кріплених і десертних вин "Коктебель" - "Мадера", "Мускат", "Кагор", які завоювали десятки нагород на світових конкурсах", - розповів директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.

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