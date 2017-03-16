Президент Франции назвал взрыв письма в офисе МВФ терактом

Как сообщается, ответственность за взрыв взяла на себя греческая леворадикальная группировка "Заговор пожарных".

Из офиса, где произошел инцидент, эвакуировали нескольких сотрудников. На месте происшествия работают полицейские.

Глава МВФ Кристин Лагард осудила "малодушный акт насилия" против сотрудников фонда.

Как сообщал УНН, сегодня в офисе Международного валютного фонда в центре Парижа взорвалось письмо. При этом легкие ранения лица и рук получила сотрудница фонда, которая его открыла.