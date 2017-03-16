Президент Франції назвав вибух листа в офісі МВФ терактом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд назвав терактом вибух у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду в Парижі, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як повідомляється, відповідальність за вибух узяло на себе грецьке ліворадикальне угруповання “Змова пожежників”.
З офісу, де стався інцидент, евакуювали кількох співробітників. На місці події працюють поліцейські.
Глава МВФ Крістін Лагард засудила “малодушний акт насильства” проти співробітників фонду.
Як повідомляв УНН, сьогодні в офісі Міжнародного валютного фонду у центрі Парижа вибухнув лист. При цьому легкі поранення обличчя і рук отримала працівниця фонду, яка його відкрила.