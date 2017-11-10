Президент Филиппин заявил, что в 16 лет убил человека

"Когда я был подростком, мне было 16 лет, я уже убил кого-то. Это был настоящий человек. Я заколол его", - заявил Р.Дутерте.

Такое заявление президент Филиппин сделал для того, чтобы отбить от себя критиков, что негативно висказуються по поводу его борьбы с наркотическими веществами в результате которой погибло около 4 тыс. человек. Кроме того, во время своего выступления он выражался нецензурной лексикой и пригрозил физической расправой докладчику ООН по правам человека.

Напомним, 16 августа филиппинская полиция убила 32 человека во время рейда против наркотиков.