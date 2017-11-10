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Президент Філіппін заявив, що в 16 років вбив людину

Президент Філіппін заявив, що в 16 років вбив людину

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Філіппін Родриго Дутерте заколов насмерть людину у підлітковому віці. Про це він заявив у четвер під час саміту Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва у в’єтнамському місті Дананг, передає УНН з посиланням на AFP.

"Коли я був підлітком, мені було 16 років, я вже вбив когось. Це була справжня людина. Я заколов її", - заявив Р.Дутерте.

Таку заяву президент Філіппін зробив задля того, щоб відбити від себе критиків, які негативно висказуються щодо його боротьби з наркотичними речовинами внаслідок якої загибло близько 4 тис. людей. Крім того, під час свого виступу він виражався нецензурною лексикою та пригрозив фізичною розправою доповідачу ООН з прав людини.

Нагадаємо, 16 серпня філіппінська поліція вбила 32 людини під час рейду проти наркотиків. 

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