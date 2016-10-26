Президент Филиппин хочет освободить страну от иностранных войск

"Президент Филиппин Родриго Дутерте во время выступления в стране (в Японии - ред.), в которой размещены 50 тыс. военнослужащих США, заявил в среду, что он хочет, чтобы его страна освободилась от иностранных войск в течение двух лет", - говорится в сообщении.

Также президент добавил о своих намерениях относительно размещения войск на территории Филиппин.

"Я хочу быть друзьями с Китаем. Мне не нужно оружие, я не хочу ракеты, установленные в моей стране, мне не нужно иметь аэродромы для размещения бомбардировщиков", - сказал Р.Дутерте.

Президент имел в виду войска США, которые присутствуют в пяти филиппинских военных лагерях.

Также Родриго Дутерте сказал, что в Филлипинах проводится независимая внешняя политика.

"Мы выживем без помощи Америки, возможно, будет более низкое качество жизни, но, как я уже сказал, мы переживем", - сообщил президент.

Как сообщал УНН, президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил разорвать отношения с США и сказал, чтобы президент США Барак Обама шел в ад.