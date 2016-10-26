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Президент Филиппин хочет освободить страну от иностранных войск

Президент Филиппин хочет освободить страну от иностранных войск

Киев • УНН

 • 8165 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что хочет освободить страну от иностранных войск через два года, передает УНН со ссылкой на TheAssociatedPress.

"Президент Филиппин Родриго Дутерте во время выступления в стране (в Японии - ред.), в которой размещены 50 тыс. военнослужащих США, заявил в среду, что он хочет, чтобы его страна освободилась от иностранных войск в течение двух лет", - говорится в сообщении.

Также президент добавил о своих намерениях относительно размещения войск на территории Филиппин.

"Я хочу быть друзьями с Китаем. Мне не нужно оружие, я не хочу ракеты, установленные в моей стране, мне не нужно иметь аэродромы для размещения бомбардировщиков", - сказал Р.Дутерте.

Президент имел в виду войска США, которые присутствуют в пяти филиппинских военных лагерях.

Также Родриго Дутерте сказал, что в Филлипинах проводится независимая внешняя политика.

"Мы выживем без помощи Америки, возможно, будет более низкое качество жизни, но, как я уже сказал, мы переживем", - сообщил президент.

Как сообщал УНН, президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил разорвать отношения с США и сказал, чтобы президент США Барак Обама шел в ад.

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