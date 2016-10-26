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Президент Філіппін хоче звільнити країну від іноземних військ

Президент Філіппін хоче звільнити країну від іноземних військ

Київ • УНН

 • 8165 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що хоче звільнити країну від іноземних військ за два роки, передає УНН з посиланням на TheAssociatedPress.

"Президент Філіппін Родріго Дутерте під час виступу у країні (в Японії - ред.), у якій розміщені 50000 військовослужбовців США, заявив у середу, що він хоче, щоб його країна звільнилась від іноземних військ протягом двох років", - йдеться у повідомленні.

Також президент додав про свої наміри стосовно розміщення військ на території Філіппін.

"Я хочу бути друзями з Китаєм. Мені не потрібна зброя, я не хочу ракети, встановлені у моїй країні, мені не потрібно мати аеродроми для розміщення бомбардувальників", - сказав Р.Дутерте.

Президент мав на увазі війська США, які присутні у п'яти філіппінських військових таборах.

Також Родріго Дутерте сказав, що у Філліпінах провидиться незалежна зовнішня політика.\

"Ми виживемо без допомоги Америки, можливо, буде більш низька якість життя, але, як я вже сказав, ми переживемо», - повідомив президент.

Як повідомляв УНН, президент Філіпін Родріго Дуерте пригрозив розірвати відносини з США та сказав, щоб президент США Барак Обама йшов до пекла.

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