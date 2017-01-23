Президент Эстонии: санкции против России должны оставаться до выполнения минских соглашений (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна в дальнейшем будет поддерживать санкции против России до тех пор, пока РФ не выполнит минские соглашения и будет придерживаться всех своих международных обязательств. Об этом она сообщила по итогам встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
"Мы обсудили с господином Президентом текущую ситуацию на Востоке Украины и необходимость соблюдения минских соглашений. И так же то, что санкции против Российской Федерации нужно удерживать до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены полностью, пока Российская федерация не будет придерживаться всех международных обязательств", - сказала она.
По словам эстонского президента, Эстония будет продолжать не признавать Крым российским.
Напомним, 23 января Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию.