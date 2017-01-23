Президент Естонії: санкції проти Росії мають залишатися до виконання нею мінських угод (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що її країна надалі підтримуватиме утримання проти Росії санкцій доти, доки РФ не виконає мінських угод та не буде дотримуватимесь всіх своїх міжнародних зобов’язань. Про це вона повідомила за підсумками зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.
“Ми обговорили з паном Президентом поточну ситуацію на Сході України і необхідність дотримання мінських угод. І також те, що санкції проти Російської Федерації треба утримувати до тих пір, поки мінські угоди не будуть виконані повністю, доки Російська федерація не буде дотримуватись всіх міжнародних зобов’язань”, — сказала вона.
За словами естонського президента, Естонія продовжуватиме не визнавати Крим російським.
Нагадаємо, 23 січня Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії.