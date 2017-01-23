Президент Естонії: санкції проти Росії мають залишатися до виконання нею мінських угод (доповнено)

“Ми обговорили з паном Президентом поточну ситуацію на Сході України і необхідність дотримання мінських угод. І також те, що санкції проти Російської Федерації треба утримувати до тих пір, поки мінські угоди не будуть виконані повністю, доки Російська федерація не буде дотримуватись всіх міжнародних зобов’язань”, — сказала вона.

За словами естонського президента, Естонія продовжуватиме не визнавати Крим російським.

Нагадаємо, 23 січня Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії.