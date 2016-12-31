Президент через телемост дал поручение открыть восстановленные мосты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, находясь в Мариуполе, через телемост дал поручение открыть мосты, которые были восстановлены в Славянске и Краматорске, передает УНН.
"Дорогие наши соотечественники! Российская оккупация - временная. Мы обязательно объединимся. Украина - едина, и мы едины. Слава Украине!" - отметил П.Порошенко.
Кроме того, Глава государства отметил, что восстановление Украины начинается именно с восстановления Донбасса.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему на Светлодарской дуге бойцу АТО 21-летнему Никите Яровому.