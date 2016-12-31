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12 марта, 19:49 • 83402 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140393 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144659 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Президент через телемост дал поручение открыть восстановленные мосты

Президент через телемост дал поручение открыть восстановленные мосты

Киев • УНН

 • 8822 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, находясь в Мариуполе, через телемост дал поручение открыть мосты, которые были восстановлены в Славянске и Краматорске, передает УНН.

"Дорогие наши соотечественники! Российская оккупация - временная. Мы обязательно объединимся. Украина - едина, и мы едины. Слава Украине!" - отметил П.Порошенко.

Кроме того, Глава государства отметил, что восстановление Украины начинается именно с восстановления Донбасса.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему на Светлодарской дуге бойцу АТО 21-летнему Никите Яровому.

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