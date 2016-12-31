Президент через телеміст дав доручення відкрити відновлені мости (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко, перебуваючи у Маріуполі, дав доручення через телеміст відкрити мости, були відбудовані у Слов'янську та Краматорську, передає УНН.
"Дорогі наші співвітчизники! Російська окупація – тимчасова. Ми обов’язково об’єднаємося. Україна – єдина, і ми єдині. Слава Україні!" - наголосив П.Порошенко.
Крім того, Глава дерави наголосив, відбудова України розпочинається саме із відбудови Донбасу.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України загиблому бійцю АТО на Світлодарській дузі 21-річному Микиті Яровому.