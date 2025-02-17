Преждевременный пиар вместо результатов: Transparency International раскритиковала АРМА за разглашение данных об активах за рубежом

ukenru
Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
15:23 • 16029 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
13:43 • 50945 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
10:05 • 98211 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 113441 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 133054 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 192566 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 168484 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 165627 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 152948 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 194808 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

17 февраля, 06:26 • 101402 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях

Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях

17 февраля, 06:42 • 51724 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 119052 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 97498 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 95442 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 119052 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 161306 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 198372 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 317988 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 247761 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 95442 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 97498 просмотра
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 110007 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 192566 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 137818 просмотра
Актуальное
Преждевременный пиар вместо результатов: Transparency International раскритиковала АРМА за разглашение данных об активах за рубежом

Преждевременный пиар вместо результатов: Transparency International раскритиковала АРМА за разглашение данных об активах за рубежом

Киев  •  УНН

 • 3241 просмотра

Read in English

Transparency International раскритиковала АРМА за преждевременное разглашение данных о найденных зарубежных активах. Эксперты считают, что такие действия могут помешать возвращению активов в Украину.

Публичные заявления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о найденных зарубежных активах могут серьезно навредить их возвращению в Украину. Такое мнение высказал старший юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук, пишет УНН.

По его словам, возвращение активов, которые подозреваемые в коррупции лица вывели за границу, - это вызов, который Украина пытается преодолеть еще со времен президента-беглеца Виктора Януковича. Однако, как показывает кейс бывшей руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, этот процесс до сих пор сталкивается с огромными трудностями.

Несмотря на то, что в Украине арестовано более 150 объектов недвижимости Крупы, заблокировать ее иностранные активы до сих пор остается сложной задачей. Демчук объясняет, что для эффективного возвращения активов необходимы международное сотрудничество правоохранительных органов, соблюдение режима конфиденциальности и юридически взвешенные шаги.

Поэтому вызывает беспокойство практика публичных заявлений о разысканных зарубежных активах еще до их ареста. И самое печальное, что часто подобные сообщения поступают от Агентства по розыску и менеджменту активов, которое прежде всего и должно быть заинтересовано в эффективном блокировании такого имущества перед его возвращением в Украину,

- заявил он.

В ТИ отметили, что громкие заявления о найденных активах еще до их ареста - это фактически предупреждение для владельцев, которое может дать им время вывести средства в другие юрисдикции.

Эффективное возвращение активов из-за рубежа возможно только при условии профессиональной работы органов досудебного расследования и качественного международного сотрудничества. И именно поэтому важно, чтобы каждый орган сосредотачивался на своих непосредственных функциях, а преждевременные публичные заявления о выявленных активах могут создавать риски для их потенциальной конфискации. Мы уверены, что дело Крупы и другие подобные истории должны стать тревожным маркером для украинских институтов, которые занимаются такими важными делами, как розыск имущества за рубежом и возвращение его в Украину. Потому что качественный результат требует большого количества усилий, а преждевременный пиар может нивелировать всю работу правоохранительных органов,

- добавил Демчук.

Напомним

Антикоррупционные организации неоднократно критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности со стороны должностных лиц агентства.

Как известно, Елена Дума любит пиариться на громких темах. Не обошла она и горячую тему с ликвидацией МСЭК и намекала, что именно ее усилия в 2020 году дали толчок к разоблачению коррупционных схем в комиссии. 

Кроме того, Елена Дума отмечала, что АРМА уже разыскало значительный объем активов по делу МСЭК и готово к управлению ими. В то же время вместо отчета о реальных результатах, глава АРМА рассказывала о "совещаниях", "инициативах" и необходимости законодательных изменений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы