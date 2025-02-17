Преждевременный пиар вместо результатов: Transparency International раскритиковала АРМА за разглашение данных об активах за рубежом

Публичные заявления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о найденных зарубежных активах могут серьезно навредить их возвращению в Украину. Такое мнение высказал старший юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук, пишет УНН.

По его словам, возвращение активов, которые подозреваемые в коррупции лица вывели за границу, - это вызов, который Украина пытается преодолеть еще со времен президента-беглеца Виктора Януковича. Однако, как показывает кейс бывшей руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, этот процесс до сих пор сталкивается с огромными трудностями.

Несмотря на то, что в Украине арестовано более 150 объектов недвижимости Крупы, заблокировать ее иностранные активы до сих пор остается сложной задачей. Демчук объясняет, что для эффективного возвращения активов необходимы международное сотрудничество правоохранительных органов, соблюдение режима конфиденциальности и юридически взвешенные шаги.

Поэтому вызывает беспокойство практика публичных заявлений о разысканных зарубежных активах еще до их ареста. И самое печальное, что часто подобные сообщения поступают от Агентства по розыску и менеджменту активов, которое прежде всего и должно быть заинтересовано в эффективном блокировании такого имущества перед его возвращением в Украину, - заявил он.

В ТИ отметили, что громкие заявления о найденных активах еще до их ареста - это фактически предупреждение для владельцев, которое может дать им время вывести средства в другие юрисдикции.

Эффективное возвращение активов из-за рубежа возможно только при условии профессиональной работы органов досудебного расследования и качественного международного сотрудничества. И именно поэтому важно, чтобы каждый орган сосредотачивался на своих непосредственных функциях, а преждевременные публичные заявления о выявленных активах могут создавать риски для их потенциальной конфискации. Мы уверены, что дело Крупы и другие подобные истории должны стать тревожным маркером для украинских институтов, которые занимаются такими важными делами, как розыск имущества за рубежом и возвращение его в Украину. Потому что качественный результат требует большого количества усилий, а преждевременный пиар может нивелировать всю работу правоохранительных органов, - добавил Демчук.

Напомним

Антикоррупционные организации неоднократно критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности со стороны должностных лиц агентства.

Как известно, Елена Дума любит пиариться на громких темах. Не обошла она и горячую тему с ликвидацией МСЭК и намекала, что именно ее усилия в 2020 году дали толчок к разоблачению коррупционных схем в комиссии.

Кроме того, Елена Дума отмечала, что АРМА уже разыскало значительный объем активов по делу МСЭК и готово к управлению ими. В то же время вместо отчета о реальных результатах, глава АРМА рассказывала о "совещаниях", "инициативах" и необходимости законодательных изменений.