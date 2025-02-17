Передчасний піар замість результатів: Transparency International розкритикувала АРМА за розголошення даних про активи за кордоном

Публічні заяви Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) про знайдені закордонні активи можуть серйозно нашкодити їх поверненню в Україну. Таку думку висловив старший юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук, пише УНН.

За його словами, повернення активів, що підозрювані в корупції особи вивели за кордон, – це виклик, який Україна намагається подолати ще з часів президента-втікача Віктора Януковича. Проте, як показує кейс колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, цей процес і досі стикається з величезними труднощами.

Попри те, що в Україні арештовано понад 150 об’єктів нерухомості Крупи, заблокувати її іноземні активи досі залишається складним завданням. Демчук пояснює, що для ефективного повернення активів необхідні міжнародна співпраця правоохоронних органів, дотримання режиму конфіденційності та юридично виважені кроки.

Тому викликає занепокоєння практика публічних заяв про розшукані закордонні активи ще до їх арешту. І найсумніше, що часто подібні повідомлення надходять від Агентства з розшуку і менеджменту активів, яке передусім і має бути зацікавлене в ефективному блокуванні такого майна перед його поверненням в Україну, - заявив він.

В ТІ наголосили, що гучні заяви про знайдені активи ще до їх арешту - це фактично попередження для власників, яке може дати їм час вивести кошти в інші юрисдикції.

Ефективне повернення активів з-за кордону можливе лише за умови професійної роботи органів досудового розслідування та якісного міжнародного співробітництва. І саме тому важливо, щоб кожен орган зосереджувався на своїх безпосередніх функціях, а передчасні публічні заяви про виявлені активи можуть створювати ризики для їх потенційної конфіскації. Ми певні, що справа Крупи й інші подібні історії мають стати тривожним маркером для українських інституцій, які займаються такими важливими справами, як розшук майна за кордоном і повернення його в Україну. Бо якісний результат вимагає великої кількості зусиль, а передчасний піар може знівелювати всю роботу правоохоронних органів, - додав Демчук.

Нагадаємо

Антикорупційні організації неодноразово критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Вони наголошували на популізмі, суперечливій комунікації та порушенні презумпції невинуватості з боку посадовців агентства.

Як відомо, Олена Дума полюбляє піаритися на гучних темах. Не оминула вона й гарячу тему з ліквідацією МСЕК і натякала, що саме її зусилля у 2020 році дали поштовх до викриття корупційних схем у комісії.

Окрім того, Олена Дума наголошувала, що АРМА вже розшукало значний обсяг активів у справі МСЕК та готове до управління ними. Водночас замість звіту про реальні результати, голова АРМА розповідала про "наради", "ініціативи" та необхідність законодавчих змін.