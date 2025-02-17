Передчасний піар замість результатів: Transparency International розкритикувала АРМА за розголошення даних про активи за кордоном

ukenru
05:23 • 11586 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122164 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182417 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146850 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138451 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117153 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107852 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102980 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141597 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134324 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 38806 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 49575 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 36525 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 32019 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 44389 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 141597 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 140601 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274603 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303456 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239317 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 10304 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 56546 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111391 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134324 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116703 перегляди
Актуальне
Передчасний піар замість результатів: Transparency International розкритикувала АРМА за розголошення даних про активи за кордоном

Передчасний піар замість результатів: Transparency International розкритикувала АРМА за розголошення даних про активи за кордоном

Київ • УНН

 • 28894 перегляди

Transparency International розкритикувала АРМА за передчасне розголошення даних про знайдені закордонні активи. Експерти вважають, що такі дії можуть завадити поверненню активів в Україну.

Публічні заяви Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) про знайдені закордонні активи можуть серйозно нашкодити їх поверненню в Україну. Таку думку висловив старший юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук, пише УНН.

За його словами, повернення активів, що підозрювані в корупції особи вивели за кордон, – це виклик, який Україна намагається подолати ще з часів президента-втікача Віктора Януковича. Проте, як показує кейс колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, цей процес і досі стикається з величезними труднощами.

Попри те, що в Україні арештовано понад 150 об’єктів нерухомості Крупи, заблокувати її іноземні активи досі залишається складним завданням. Демчук пояснює, що для ефективного повернення активів необхідні міжнародна співпраця правоохоронних органів, дотримання режиму конфіденційності та юридично виважені кроки.

Тому викликає занепокоєння практика публічних заяв про розшукані закордонні активи ще до їх арешту. І найсумніше, що часто подібні повідомлення надходять від Агентства з розшуку і менеджменту активів, яке передусім і має бути зацікавлене в ефективному блокуванні такого майна перед його поверненням в Україну,

- заявив він.

В ТІ наголосили, що гучні заяви про знайдені активи ще до їх арешту - це фактично попередження для власників, яке може дати їм час вивести кошти в інші юрисдикції.

Ефективне повернення активів з-за кордону можливе лише за умови професійної роботи органів досудового розслідування та якісного міжнародного співробітництва. І саме тому важливо, щоб кожен орган зосереджувався на своїх безпосередніх функціях, а передчасні публічні заяви про виявлені активи можуть створювати ризики для їх потенційної конфіскації. Ми певні, що справа Крупи й інші подібні історії мають стати тривожним маркером для українських інституцій, які займаються такими важливими справами, як розшук майна за кордоном і повернення його в Україну. Бо якісний результат вимагає великої кількості зусиль, а передчасний піар може знівелювати всю роботу правоохоронних органів,

- додав Демчук.

Нагадаємо

Антикорупційні організації неодноразово критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Вони наголошували на популізмі, суперечливій комунікації та порушенні презумпції невинуватості з боку посадовців агентства.

Як відомо, Олена Дума полюбляє піаритися на гучних темах. Не оминула вона й гарячу тему з ліквідацією МСЕК і натякала, що саме її зусилля у 2020 році дали поштовх до викриття корупційних схем у комісії. 

Окрім того, Олена Дума наголошувала, що АРМА вже розшукало значний обсяг активів у справі МСЕК та готове до управління ними. Водночас замість звіту про реальні результати, голова АРМА розповідала про "наради", "ініціативи" та необхідність законодавчих змін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами