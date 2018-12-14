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Пресс-центр ООС опубликовал видео разминирования водопровода "Северский Донец - Донбасс"

Киев • УНН

 • 12564 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В ходе обследования участка местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащими одного из саперных подразделений центра разминирования ОКП ОС и мотопехотной бригады обнаружено и обезврежено самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом “Северский Донец — Донбасс”, информирует УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Пресс-центр ООС опубликовал видео разминирования водопровода "Северский Донец - Донбасс"

“В ходе обследования участка местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащими одного из саперных подразделений центра разминирования ОКП ОС и мотопехотной бригады обнаружено и обезврежено самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом „Северский Донец — Донбасс“, питающий водой населенные пункты Торецкое, Горловка, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области”, — указано в сообщении.

В штабе ООС добавили, что боевики “в который раз показали свою низость, коварство и пренебрежение нормами международного гуманитарного права”.

“Благодаря умелым и своевременным действиям военных саперов планы террористов сорваны. У мирных жителей Донбасса будет питьевая вода”, — отметили военные.

Напоминаем, в минувшие сутки пресс-центр ООС опубликовал видео тренировок ПВО.

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