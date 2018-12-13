Прес-центр ООС опублікував відео тренувань ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прес-центр Операції об’єднаних сил опублікував відео тренування підрозділів зенітних ракетних військ, озброєних зенітно-ракетними комплексами С-300, інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку ООС.
“12 грудня у районі проведення операції Об’єднаних Сил за наказом Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва відбулось тренування підрозділів зенітних ракетних військ, озброєних зенітно-ракетними комплексами С-300 під час виконання ними завдань за призначенням. Задіяні сили та засоби протиповітряної оборони Об’єднаних сил вдосконалювали навички та проводили злагодження чергових бойових обслуг зі змінами підсилення пунктів управління та контролю повітряного простору в зоні відповідальності”, — вказано у повідомленні.
Важлива роль була відведена і тренуванню розрахунків та обслуг підрозділів зенітних ракетних військ і ППО Сухопутних військ зі складу Операції об’єднаних сил, які здійснювали пошук, розпізнавання та захоплення контрольної цілі на супроводження та її умовне знищення.
“Особовий склад підрозділів, залучений до тренувань, виконав завдання в повному обсязі”, — зазначили у прес-центрі.