Пресс-центр ООС опубликовал видео тренировок ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Пресс-центр Операции объединенных сил опубликовал видео тренировки подразделений зенитных ракетных войск, вооруженных зенитно-ракетными комплексами С-300, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ООС.
“12 мая в районе проведения операции Объединенных сил по приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялась тренировка подразделений зенитных ракетных войск, вооруженных зенитно-ракетными комплексами С-300 во время выполнения ими задач по назначению. Задействованые силы и средства противовоздушной обороны Объединенных сил совершенствовали навыки и проводили слаживания дежурных боевых расчетов с изменениями усиления пунктов управления и контроля воздушного пространства в зоне ответственности”, — указано в сообщении.
Важная роль была отведена и тренировке расчетов и обслуживания подразделений зенитных ракетных войск и ПВО Сухопутных войск из состава Операции объединенных сил, которые осуществляли поиск, распознавание и захват контрольной цели на сопровождение и ее условное уничтожение.
“Личный состав подразделений, привлеченный к тренировкам, выполнил задание в полном объеме”, — отметили в пресс-центре.