Прес-центр ООС опублікував відео розмінування водогону "Сіверський Донець – Донбас"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС та мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном “Сіверський Донець — Донбас”, інформує УНН з посиланням на прес-центр ООС.
“В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС та мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном „Сіверський Донець — Донбас“, що живить водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини”, — вказано у повідомленні.
В штабі ООС додали, що бойовики “вкотре показали свою ницість, підступність та нехтування нормами міжнародного гуманітарного права”.
“Завдяки вмілим та своєчасним діям військових саперів плани терористів зірвано. У мирних мешканців Донбасу буде питна вода”, — зазначили військові.
Нагадуємо, минулої доби прес-центр ООС опублікував відео тренувань ППО.