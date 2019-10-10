Пресс-марафон Зеленского: в полиции рассказали о ситуации безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. У здания Kyiv Food Market, где в 10:00 должен был начаться пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, полиция не зафиксировала пока ни одного правонарушения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Не было ни одного сообщения о каких-то (неправомерных - ред.) действиях или хулиганстве. Никакого нарушения не зафиксировано", - сообщили в полиции.
По словам собеседника, на месте работает "достаточное количество" правоохранителей.
Напомним, сегодня глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.
Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса.
На пресс-марафон Зеленского зарегистрировали более 300 журналистов.
Правоохранители усилили в этом районе меры безопасности.