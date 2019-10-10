Прес-марафон Зеленського: у поліції розповіли про безпекову ситуацію

"Не було жодного повідомлення про якісь (неправомірні – ред.) дії чи хуліганство. Жодного порушення не зафіксовано", - повідомили в поліції.

Зі слів співрозмовника, на місці працює "достатня кількість" правоохоронців.

Нагадаємо, сьогодні глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини.

На прес-марафон Зеленського зареєстрували понад 300 журналістів.

Правоохоронці посилили у цьому районі заходи безпеки.