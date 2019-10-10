Прес-марафон Зеленського: у поліції розповіли про безпекову ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Біля будівлі Kyiv Food Market, де о 10:00 мав розпочатись прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, поліція не зафіксувала наразі жодного правопорушення. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Не було жодного повідомлення про якісь (неправомірні – ред.) дії чи хуліганство. Жодного порушення не зафіксовано", - повідомили в поліції.
Зі слів співрозмовника, на місці працює "достатня кількість" правоохоронців.
Нагадаємо, сьогодні глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.
Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини.
На прес-марафон Зеленського зареєстрували понад 300 журналістів.
Правоохоронці посилили у цьому районі заходи безпеки.