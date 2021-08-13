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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьеру продолжения фильма "Веном" перенесли на октябрь

Премьеру продолжения фильма "Веном" перенесли на октябрь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Компания Sony Pictures Entertainment объявила о переносе даты выхода на экраны фильма "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) на 15 октября. Об этом в четверг со ссылкой на компанию сообщило агентство Associated Press, передает УНН.

Детали

По его данным, причиной переноса стало распространение дельта-штамма коронавируса. Ранее планировалось, что премьера новой части состоится 24 сентября.

Справка

Веном — персонаж комиксов Marvel, инопланетный симбиот, который нуждается в носителе. Единения с симбиотом предоставляет его владельцу сверхчеловеческие возможности. Главные роли в фильме “Веном 2” выполнят актеры Том Харди и Вуди Харрельсон.

Напомним

Накануне из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Китае на неопределенный срок перенесли Пекинский кинофестиваль.

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