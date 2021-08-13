Прем'єру продовження фільму "Веном" перенесли на жовтень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Компанія Sony Pictures Entertainment оголосила про перенесення дати виходу на екрани фільму "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) на 15 жовтня. Про це в четвер з посиланням на компанію повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
Деталі
За його даними, причиною перенесення стало поширення дельта-штаму коронавірусу. Раніше планувалося, що прем'єра нової частини відбудеться 24 вересня.
Довідково
Веном - персонаж коміксів Marvel, інопланетний симбіот, який має потребу у носії. Єднання з симбіотом надає його власнику надлюдські можливості. Головні ролі у фільмі "Веном 2" виконають актори Том Харді і Вуді Харрельсон.
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Напередодні через погіршення ситуації з COVID-19 у Китаї на невизначений термін перенесли Пекінський кінофестиваль.