Прем'єру продовження фільму "Веном" перенесли на жовтень

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Компанія Sony Pictures Entertainment оголосила про перенесення дати виходу на екрани фільму "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) на 15 жовтня. Про це в четвер з посиланням на компанію повідомило агентство Associated Press, передає УНН.