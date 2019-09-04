Премьера Израиля пригласили на открытие синагоги в оккупированном Севастополе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Приглашение побывать на открытии синагоги в оккупированном Севастополе передано премьер-министру Израиля, сообщил журналистам в среду главный раввин России Берл Лазар, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Сейчас выборы в Израиле. А потом надеемся, что он (премьер-министр Израиля) примет приглашение. Его пригласили”, — сказал раввин.
Он выразил надежду, что до конца года синагога в захваченном РФ Севастополе будет открыта. Она единственная в Севастополе, но на территории оккупированной АР Крым действующие синагоги есть.
“Сегодня в России открывается много синагог и после реконструкции, и новые. Мы видим, что в Крыму жизнь развивается”, — заявил Берл Лазар.
Как писал УНН, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главы “избирательной комиссии” оккупированного полуострова, который уклоняется от уголовной ответственности.