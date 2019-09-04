Прем'єра Ізраїлю запросили на відкриття синагоги в окупованому Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Запрошення побувати на відкритті синагоги в окупованому Севастополі передано прем’єр-міністру Ізраїлю, повідомив журналістам в середу головний рабин Росії Берл Лазар, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Зараз вибори в Ізраїлі. А потім сподіваємося, що він (прем’єр-міністр Ізраїлю) прийме запрошення. Його запросили”, — сказав рабин.
Він висловив надію, що до кінця року синагога в захопленому РФ Севастополі буде відкрита. Вона єдина в Севастополі, але на території окупованої АР Крим діючі синагоги є.
“Сьогодні в Росії відкривається багато синагог і після реконструкції, і нові. Ми бачимо, що в Криму життя розвивається”, — заявив Берл Лазар.
Як писав УНН, суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови “избирательной комиссии” окупованого півострова, який ухиляється від кримінальної відповідальності.