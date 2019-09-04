Премьер Японии заявил, что выведет диалог с РФ по мирному договору на новый уровень
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам предстоящей встречи с российским президентом Владимиром Путиным намерен вывести переговоры по мирному договору на новый уровень. Об этом он заявил журналистам в преддверии вылета во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), передает агентство Jiji Tsuushin, информирует УНН.
Премьер также отметил прогресс в подготовке совместной экономической деятельности России и Японии на “северных территориях” — так Токио называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.
“Чтобы вывести переговоры о мирном договоре на новый уровень, я хочу откровенно поговорить с президентом Путиным”, — приводит слова Абэ агентство.
Встреча лидеров России и Японии пройдет 5 сентября. В августе представитель Абэ заявил Reuters, что Токио хотел бы организовать визит премьера в Россию, чтобы он поговорил с Путиным “напрямую о возникших между двумя странами проблемах”. О чем конкретно шла речь, представитель японского премьера не уточнил. Заявление было сделано спустя несколько дней после того, как Курильские острова посетил российский премьер Дмитрий Медведев. В японском МИДе сочли, что этот визит наносит ущерб двусторонним отношениям, и направили представление в российское посольство.
Как отмечал УНН ранее, в МИД РФ считают, что военное строительство на Курилах не относится к мирному договору с Японией.