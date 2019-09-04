Прем'єр Японії заявив, що виведе діалог з РФ щодо мирного договору на новий рівень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе за підсумками майбутньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним має намір вивести переговори щодо мирного договору на новий рівень. Про це він заявив журналістам напередодні вильоту до Владивостока, де пройде Східний економічний форум (СЕФ), передає агентство Jiji Tsuushin, інформує УНН.
Прем’єр також відзначив прогрес у підготовці спільної економічної діяльності Росії та Японії на “північних територіях” — так Токіо називає острова Кунашир, Шикотан, Ітуруп і гряди Хабомаї.
“Щоб вивести переговори про мирний договір на новий рівень, я хочу відверто поговорити з президентом Путіним”, — наводить слова Абе агентство.
Зустріч лідерів Росії і Японії пройде 5 вересня. У серпні представник Абе заявив Reuters, що Токіо хотів би організувати візит прем’єра до Росії, щоб він поговорив з Путіним “безпосередньо про виниклі між двома країнами проблеми”. Про що конкретно йшлося, представник японського прем’єра не уточнив. Заява була зроблена через кілька днів після того, як Курильські острови відвідав російський прем’єр Дмитро Медведєв. В японському МЗС визнали, що цей візит завдає шкоди двостороннім відносинам, і направили подання до російського посольства.
Як зазначав УНН раніше, у МЗС РФ вважають, що військове будівництво на Курилах не відноситься до мирного договору з Японією.